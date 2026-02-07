হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গণভোটে সরকার কোনো পক্ষ নিতে পারে না: জাপা মহাসচিব

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

সুন্দরগঞ্জে জাপা মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারীর নির্বাচনী জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, ‘গণভোটে দুটি পক্ষ “হ্যাঁ” এবং “না”। সরকার “হ্যাঁ”-এর পক্ষ নিয়েছে। সরকার গণভোটে কোনো পক্ষ নিতে পারে না।’ গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বামনডাঙ্গা আবদুল হক ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

লাঙ্গল মার্কার প্রার্থী শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে উৎসাহ কম। গণভোট সম্পর্কে উৎসাহ কম। দেশের বিপুল জনশক্তিকে বাদ দিয়ে যে সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে, তা জনপ্রিয়তা পায়নি, তা টেকসই হয়নি, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।’

জাপা মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের পার্টি অফিসে চার চারবার আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জি এম কাদের স্যারের নামে ১৬টি হত্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে না, জি এম কাদের কোনো দুর্নীতি করেন। কোনো মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না যে জি এম কাদের কোনো মানুষকে হত্যা করেন। শুধু রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য, চাপ প্রয়োগের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অসত্য মামলা দেওয়া হয়েছে।’

জাতীয় পার্টির বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি মো. রেজাউল হক রেজার সভাপতিত্বে পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির উপজেলা সিনিয়র সহসভাপতি মো. আনছার আলী সরদার, সহসভাপতি মো. জহুরুল ইসলাম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল মান্নান মন্ডল, জাতীয় পার্টির বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মো. ইসমাইল হোসেন মুক্তি, জাতীয় পার্টির সুন্দরগঞ্জ পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম লিটন প্রমুখ।

