গাইবান্ধায় ঘাঘট নদ থেকে স্কুলশিক্ষিকার লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা সদর উপজেলার ঘাঘট নদ থেকে তাসমিন আরা নাজ (৪৩) নামের এক স্কুলশিক্ষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
মৃত তাসমিন আরা নাজ গাইবান্ধা সদর উপজেলার পূর্ব কোমর নই মিয়াপাড়া এলাকার নাজির হোসেনের মেয়ে। তিনি গাইবান্ধা এন এইচ মডার্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত ছিলেন তিনি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ ভোরে বাড়ি থেকে বের হন তাসমিন। দুপুরের দিকে নদে ভাসমান অবস্থায় লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।
এদিকে ঘটনাস্থলে থাকা সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আবু ইকবাল পাশা বলেন, ‘আমরা ঘাঘট নদ থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছি। মৃত নারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিস্তারিত বিষয়গুলো তদন্ত ও ময়নাতদন্ত শেষে জানা যাবে।’
গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর ইসলাম তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।