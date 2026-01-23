চাঁদাবাজি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক

ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় কিষানহাটে সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাঁদাবাজি করার সময় হাতেনাতে মো. আরিফ শেখ (৩৯) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তরের পর বিশেষ আইনে প্রতারণামূলক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে অভিযান চালিয়ে আরিফ শেখকে আটক করা হয়। তিনি গোয়ালচামট এলাকার বাসিন্দা এবং দৈনিক ঘোষণা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পরিচয় দেন বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানায় ফরিদপুর সেনা ক্যাম্প।
সেনাবাহিনী জানায়, কিষানহাট এলাকায় ওই ব্যক্তি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিচয় দিয়ে জনগণের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করছেন। এমন খবরের ভিত্তিতে ফরিদপুর সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং স্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজেকে ‘দৈনিক ঘোষণা’ সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে দাবি করেন এবং ভুয়া পরিচয়ে সাধারণ জনগণকে হেনস্তার অভিযোগ স্বীকার করেন।
আটক আসামিকে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর ভুয়া পরিচয় দেওয়ার অপরাধে বিশেষ ধারায় প্রতারণা মামলা নেওয়া হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
এর আগে গত বুধবার (২১ জানুয়ারি) ভোরে অভিযান চালিয়ে মো. জহির মোল্যা (৪১) নামের আরও একজন ভুয়া সাংবাদিককে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক করে সেনাবাহিনী। পরে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ভুয়া সাংবাদিক পরিচয়ধারী জহির মোল্যা ও আরিফ শেখ ফরিদপুরের একটি ভুঁইফোড় সংগঠনের সদস্য বলে জানা যায়।