হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

বাউলদের নিয়ে ফখরুলের বক্তব্যের প্রতিবাদ, পদত্যাগের ঘোষণা ওলামা দলের নেতার

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ওলামা দলের নেতার পদত্যাগের ঘোষণা। ছবি: সংগৃহীত

বাউলদের নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক ওলামা দলের নেতা।

আজ বৃহস্পতিবার মোস্তাফিজুর রহমান নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বরাবর বিষয়টি তুলে ধরেন। একই সঙ্গে দলের মহাসচিবের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান।

মোস্তাফিজুর রহমান ফরিদপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। গত বছরের জুলাই আন্দোলনের পর ওলামা দলের জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া তিনি নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান।

ফেসবুক পোস্টে মোস্তাফিজুর রহমান লেখেন, ‘সম্প্রতি ভণ্ড বাউল আবুল সরকার কর্তৃক মহান আল্লাহু তাআলা সম্পর্কে চরম অবমাননাকর বক্তব্য দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তির নিন্দা ও প্রতিবাদ না জানিয়ে উক্ত ব্যক্তির পক্ষে অযৌক্তিক সাফাই গেয়ে আল্লাহর বান্দাদের হতাশ ও ব্যথিত করেছেন। ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী আদর্শের একটি দলের মহাসচিবের এমন অবস্থান মোটেও কাম্য নয়, বরং তা দলের ধর্মীয় ও আদর্শিক ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এই অবস্থানের প্রতিবাদস্বরূপ আমি, মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান, ফরিদপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিচ্ছি।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যে মহান আল্লাহুকে নিয়ে কটূক্তি তাঁর পক্ষ নিয়ে মির্জা ফখরুলের মন্তব্য শুনেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেহেতু আল্লাহ ও ইসলাম নিয়ে মন্তব্য সেহেতু কোনো কিছু লিখিত দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করি না, সবকিছুর ঊর্ধ্বে মহান আল্লাহ।’

বাউলদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ: মির্জা ফখরুল

এ বিষয়ে জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা দেলোয়ার হোসেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের বক্তব্য সময়োপযোগী বলে মনে করেন এবং মোস্তাফিজুর রহমানের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে উল্লেখ করেন।

দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, ‘মোস্তাফিজুর রহমান দলীয় শৃঙ্খলা-বহির্ভূত অনেক কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা। এ ছাড়া মহাসচিবকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাঁর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

সম্পর্কিত

‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়া শেখ ফয়েজ গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে ধর্ষণ মামলায় চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুরে গভীর রাতে চোর সন্দেহে ৪ জনকে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

শিশুর ঝুলন্ত লাশ: ‘দ্রুত খুনিদের ধরেন, জায়ানের আত্মার শান্তি দেন’

বিদ্যুতায়িত হয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মৃত্যু

ফরিদপুরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার

ফরিদপুর উপজেলায় বিএনপি কার্যালয়ে ককটেল নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ

গাছে ঝুলছিল নিখোঁজ শিশুর লাশ, পরনের প্যান্ট দিয়ে ঢাকা মাথা-মুখ

বিএনপি মহাসচিবের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করায় পদ হারালেন ছাত্রদল নেতা

ফরিদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে পেট্রল ঢেলে আগুনের চেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা