হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে বাস উল্টে নিহত ২

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন যাত্রী। আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার সোয়াদী সিসিবিএল পেট্রল পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের একজন বাসটির সুপার ভাইজার বলে জানা গেছে। তাঁর নাম শরিফুল ইসলাম। এ ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে নড়াইলে যাচ্ছিল নড়াইল এক্সপ্রেস নামে একটি যাত্রীবাহী বাস। পথে সোয়াদী এলাকায় সিসিবিএল পেট্রল পাম্পে তেল নিতে যায় বাসটি। একই সময়ে পেট্রল পাম্পটি থেকে মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান বের হচ্ছিল। পিকআপ ভ্যানটিকে বাসটি সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের উল্টে পড়ে বাসটি। এ সময় বাসের নিচে চাপা পড়ে দুজন নিহত হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইয়ের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালায়। বাসটির নিচে চাপা পড়া দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা গুরুতর। এ ছাড়া গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা