ভোটার তালিকা অ্যাপে থাকলেও লিস্টে নেই নাম, ভোট দেওয়া হলো না মনোয়ারার

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরে মনোয়ারা বেগম নামে এক নারীর ভোটার স্লিপের পেছনে লিখে দেওয়া হয়েছে, অ্যাপে আছে লিস্টে (পিডিএফ) নেই। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোটার তালিকার তথ্য হালনাগাদের কারণে ভোট বঞ্চিত হয়েছেন ফরিদপুরের মনোয়ারা বেগম নামে এক নারী। ভোটকেন্দ্রের কক্ষে ঢুকেও ভোট না দিয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর ভোটার স্লিপের পেছনে লিখে দেওয়া হয়েছে, ‘অ্যাপে আছে, লিস্টে (পিডিএফ) নেই।’

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ফরিদপুর-৩ আসনের শহরের হালিমা গার্লস স্কুলের মহিলা ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী নারী শহরের কমলাপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর ৭৮৮।

ভোট কক্ষ থেকে বের হয়ে তিনি সাংবাদিকদের দেখে ছুটে আসেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘এই কেন্দ্রে নাকি আমার নাম নেই। আমি তো এখানে আগে কয়েকবার ভোট দিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে, অন্য কোথাও আমার ভোটার তালিকা কর্তন করে নেওয়া হয়েছে। উনারা বলেছেন. কিন্তু আমি তো নিজেও জানি না। কখনো অন্য কোথাও পরিবর্তন করে নেওয়ার জন্য আবেদন করিনি। ভোট দিতে এসেও ভোট দিতে না পেরে এখন ফিরে যেতে হচ্ছে।’

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আব্দুলাহ আল ইমরান আজকের পত্রিকাকে বলেন, “ওই নারীর ভোটার তালিকায় নাম নেই এবং ক্রমিক নম্বরের স্থানে ‘কর্তন করা হয়েছে’ লেখা। তালিকায় নাম না থাকলে ভোট দিতে পারবেন না।’

কেন্দ্রটিতে ৪ হাজার ১২৯ জন ভোটার রয়েছে।

