ফরিদপুর উপজেলায় বিএনপি কার্যালয়ে ককটেল নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ

পাবনা প্রতিনিধি

ফরিদপুর উপজেলা বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ফরিদপুরে বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর, ককটেল নিক্ষেপ ও গুলি চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দিবাগত রাতে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও আলামত সংগ্রহ করেছে।

ফরিদপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জহুরুল ইসলাম বকু বলেন, পৌর সদরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় অবস্থিত। গতকাল রাতে একদল দুর্বৃত্ত ককটেল ও গুলি চালিয়ে প্রথমে কার্যালয়ের দরজা ভাঙচুর করে। পরে ভেতরে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এ সময় সেখানে কেউ ছিল না।

জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের মধ্যে দলীয় কোনো বিভেদ বা গ্রুপিং বা কোনো ঝামেলা নেই। শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় হওয়ার পর আওয়ামী দুষ্কৃতকারীরা এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশকে জানানোর পর তারা রাতে এবং আজ সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ককটেল ও গুলির আলামত সংগ্রহ করেছে।’

এ বিষয়ে ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাকিউল আজম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। শুক্রবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মামলা হয়নি।’

