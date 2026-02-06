হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ভোট নিয়ে তাইরে-নাইরে সহ্য করা হবে না: জামায়াত আমির

ফরিদপুর প্রতিনিধি

বোয়ালমারী স্টেডিয়ামে নির্বাচনী জনসভায় জামায়াত আমির। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোট নিয়ে কোনো তাইরে-নাইরে বরদাশত করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আগামী ১২ তারিখে ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে। এখন থেকে পাহারা বসাতে হবে। আসমান থেকে চিল নামতে পারে, কালো চিল—ছোঁ মেরে ভোট নিয়ে নেওয়ার জন্য। জমিন থেকেও শুরু হয়ে গেছে অপতৎপরতা। যুবকেরা জেগে থাকতে হবে। এই ভোটের ওপর কেউ যদি হাত দেয়, কালো চিল হয়ে আসে—তাহলে ডানা খুলে ফেলতে হবে, রুখে দিতে হবে। কোনো তাইরে-নাইরে বরদাশত করা হবে না।’

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা স্টেডিয়ামে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা চাই অতীতে যা হয়েছে, হয়েছে। নতুন একটা দেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে আমরা বসবাস করছি—এটার মানচিত্র বদলে যাবে? না। মানচিত্র বদলাবে না, তার খাচলত বদলাব।’

এ সময় জামায়াত আমির গণভোটে ‘হ্যাঁ’কে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘১২ তারিখের প্রথম ভোট হতে হবে গণভোট, হ্যাঁতে ভোট দিতে হবে। আমি জামায়াতে ইসলামীর বিজয় চাই না, ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই।’

ডা. শফিক বলেন, ‘নির্বাচিত হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির সম্পদ আর বাড়বে না। আমাদের দেশে নেতা হওয়ার আগে বা নির্বাচিত হওয়ার আগে তেমন কোনো সম্পদ থাকে না; যেই নির্বাচিত হয় লাফিয়ে লাফিয়ে শ্বশুরবাড়ির সম্পদ বাড়ে। আমরা ওই রাজনীতির পচা ধারা পাল্টে দিতে চাই।’

আবু হারিচ মোল্যার সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা বদরুদ্দীন, ফরিদপুর-১ আসনের প্রার্থী ডা. ইলিয়াস মোল্যা প্রমুখ।

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নিক্সন চৌধুরীর প্রভাব বিস্তার, বিএনপি প্রার্থীর অভিযোগ

নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে কাঁদলেন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে সাবরেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের ৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ফরিদপুর-৪: জামায়াত জোটে বিভক্তি, বিএনপির পাশে আওয়ামী লীগ

দাওয়াত না দেওয়ায় ১৪ গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ১০ কিমি যানজট মহাসড়কে

থানা থেকে লুট হওয়া গ্রেনেড-কার্তুজ উদ্ধার

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

বক্তব্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

ফরিদপুরে আদালত বর্জন আইনজীবীদের, বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা