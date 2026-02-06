হোম > সারা দেশ > ঢাকা

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

ঢামেক প্রতিবেদক

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে আহত ২০ জন ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা-১৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন রনিও রয়েছেন। তাঁদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ শুক্রবার রাতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রথম দফায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল ও লাঠিপেটায় অর্ধশতাধিক ইনকিলাব মঞ্চের কর্মী আহত হন। এর প্রতিবাদে সন্ধ্যার দিকে তাঁরা শাহবাগ অবরোধ করেন। সেখানে পুলিশের লাঠিপেটা ও টিয়ারগ্যাস শেলে ঢাকা-১৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রাথী মহিউদ্দিন রনিসহ ২০ জন আহত হয়ে হাসপাতালে আসেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন মোস্তাক আহমেদ বলেন, ‘মহিউদ্দিনের লাঠির আঘাত রয়েছে, এ ছাড়া টিয়ারগ্যাস শেলের ইনহেলিসন ইনজুরি হয়েছে। তবে সে স্ট্যাবল আছে। এ ছাড়া বাকিদেরও টিয়ারগ্যাস ও লাঠির আঘাত রয়েছে। তাদের সবাইকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কাউকে ভর্তি দেওয়া হয়নি।’

