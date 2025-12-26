দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় গুলিস্তানে বাণিজ্যিক ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে

ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিটের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানীর গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের ছাদের ওপরে গোডাউনে লাগা আগুন।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর এক বার্তায় আগুন নিয়ন্ত্রণের খবর দিয়েছে।
বার্তায় বলা হয়, সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিটে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে আটতলা বাণিজ্যিক ভবনটির ছাদে আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন লাগার কথা জানায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর। আগুন নিয়ন্ত্রণে শুরুতে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের ছয়টি ইউনিট কাজ করে। পরে আরও তিনটি ইউনিট তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।
