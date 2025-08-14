হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নিয়োগ পরীক্ষার দাবিতে ট্রেন আটকে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে রেলপথ অবরোধ করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার মেট্রোরেলের স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষা দ্রুত নেওয়ার দাবিতে গাজীপুরে বিক্ষোভ করেছেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা মহানগরীর শিমুলতলী এলাকায় জয়দেবপুর-শিমুলতলী আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) পাশে রেললাইনে অবস্থান নেন।

বিক্ষোভ চলাকালে বেলা ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৪০ মিনিট পরে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নিলে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে শহরের শিববাড়ি মোড়ের দিকে যান।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, ঢাকার মেট্রোরেল পরিচালনাকারী সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানিতে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পদে ১৩ ও ১৫ আগস্ট হতে যাওয়া নিয়োগ পরীক্ষা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদের রিটের কারণে স্থগিত করা হয়েছে। এ ঘটনার ও দশম গ্রেডের উপসহকারী প্রকৌশলী পদ উন্মুক্তের ক্ষেত্রে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁদের দাবি, স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষা অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশনমাস্টার আবুল হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভকালে একপর্যায়ে বনলতা ট্রেন আটকে দেন। ৪০ মিনিট পর ট্রেন ছেড়ে দিলে রেলযোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

