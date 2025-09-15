নীলফামারীর সাবেক এমপি পাভেল হত্যাচেষ্টার মামলায় দুদিনের রিমান্ডে

নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক এমপি এবং যুবলীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে রাজধানীর নিউমার্কেট থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় দুই দিন রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম মিজবাহ-উর-রহমান রিমান্ডে নেওয়ার এ নির্দেশ দেন।
সাবেক এই সংসদ সদস্যকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার এসআই সিয়াম আহমেদ সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী এমারত হোসেন বাচ্চু ও এস এম শরিফুল ইসলাম রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার লালমাটিয়া এলাকা থেকে পাভেলকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরদিন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার আদালত।
মামলা সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২ আগস্ট নিউমার্কেট থানাধীন নিউমার্কেট ২ নম্বর গেটের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালানো হয়। এতে মামলার ভিকটিম ও বাদী হাবিবুর রহমানসহ ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. মাজেদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, মাহাবুব, নাহিদ, রাসেল, মিরাজ, ইডেন কলেজের সাম্মী আক্তার, সিটি কলেজের হাফিজা আক্তার ও জান্নাতুল ফেরদৌস নাঈমা আহত হন।
এ ঘটনায় গত বছরের ২৬ আগস্ট রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা হয়।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক সংসদ সদস্য পাভেল গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমাতে মিছিলে গুলি ও হামলার নির্দেশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন ও এ ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত—তাঁদের শনাক্ত করার জন্য রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।