কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার লুৎফর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পরিচয়ে বাজারে চাঁদাবাজির অভিযোগে লুৎফর রহমান নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। উত্তরার সুইচগেটের বিসমিল্লাহ্ কাঁচাবাজার থেকে বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করে উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই চাঁদাবাজ উত্তরার কামাড়পাড়া এলাকায় বসবাস করেন। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে চাঁদাবাজি করছিল বলে জানা গেছে।

পরবর্তীতে বুধবার মধ্যরাতে উত্তরা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সেনাবাহিনী জানায়, সুইচগেটের বিসমিল্লাহ্ কাঁচাবাজার থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে ভূয়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লুৎফর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি জালিয়াতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভুয়া পরিচয় দিয়ে বাজারে চাপ প্রয়োগ করেন। এ ছাড়া সে স্থানীয়দের কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের নামে অর্থ সংগ্রহ করতেন। লুৎফর ভূয়া পরিচয় ব্যবহার করে বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতো।

সেনাবাহিনী আরও জানায়, লুৎফর দীর্ঘদিন যাবৎ কুয়েতে প্রবাস জীবনে মেকানিক হিসেবে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতেন। ওই প্রাইভেট কোম্পানিতে চুক্তি ভিত্তিকভাবে কুয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রিপেয়ার এবং মেইনটেনেন্সের কাজ করতেন। সেই কাজের সুবাদে তাকে কুয়েত সশস্ত্র বাহিনী হতে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। যা তিনি বর্তমানে এলাকাবাসীর নিকট উপস্থাপন করে ভুয়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি ও প্রতারণা করে আসছিল।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার হওয়া ওই ভূয়া সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

