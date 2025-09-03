হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শ্রীপুরে গভীর রাতে স্কুলমাঠ দখল করে কাঁটাতারের বেড়া

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গভীর রাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ব্যাহত হবে বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রড, সিমেন্ট ও বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোদারচালা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম এই বেড়া দিয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

গোদারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল করিম বলেন, ‘মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্কুলের মাঠ জবরদখলের খবর পাই। রাতেই বিষয়টি থানায় জানাই। সকালে এসে সরেজমিনে দেখে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করি।’

আব্দুল করিম আরও বলেন, মাঠে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে আজ (বুধবার) সকালে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলে প্রবেশ করতে সমস্যা হয়েছে। জবরদখলকারীরা হঠাৎ করে এসে তাদের জমি দাবি করে মাঠে বেড়া দিয়েছে। অথচ এই স্কুল ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর আগে কোনো দিন এ ধরনের দাবি নিয়ে কেউ আসেনি।

শ্রীপুরের ইউএনও সজীব আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পরপরই সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কোনোভাবেই স্কুল মাঠে বেড়া দেওয়া আইন সমর্থন করে না। এটি অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ। দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

