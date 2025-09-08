হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি জানান, গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা রয়েছে।

তালেবুর রহমান আরও জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম, জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের ষড়যন্ত্র এবং বেআইনি সমাবেশে অংশগ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্তদের কাছে উসকানিমূলক বেশ কিছুর পরিকল্পনা-সংক্রান্ত আলামত পাওয়া গেছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ‘মঞ্চ-৭১’ নামক একটি সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যেটি এরই মধ্যে গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী আবু আলম মো. শহীদ খান সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘ ৩০ বছর কাজ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০১৪ সালে তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারের সচিব হিসেবে ওই বছরের ১৭ জানুয়ারি অবসর গ্রহণের পর ২০ জানুয়ারি তিনি টেলিভিশনটির শীর্ষ পদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

