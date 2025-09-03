শুধু ডাকসু নির্বাচনের দিনই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিন অর্থাৎ শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮ টায় এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
এর আগে ঘোষিত তিন দিনের ছুটির ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশন। সেটি কমিয়ে এক দিন বন্ধ থাকার কথা জানান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা।
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের তিন দিনের ছুটি বাতিল ঘোষণা করা হলো। শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। এছাড়া বাকি দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ক্লাস-পরীক্ষা চলমান থাকবে।’
প্রসঙ্গত, এর আগে ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাবিতে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তিন দিন সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।