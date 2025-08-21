হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৭৪০ শিক্ষার্থী

জাবি প্রতিনিধি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ৭৪০ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জাকসুর জন্য ২৭৩ জন এবং হল সংসদগুলোর জন্য ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।

রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমাদান কার্যক্রম আজ শেষ হয়েছে। জাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ৮১৩টি মনোনয়নপত্র আমাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে ৭৪০ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আমরা আজ থেকেই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করব।’

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৯৯ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ২৭৩ জন। এ ছাড়া হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তুলেছিলেন ৫১৪ শিক্ষার্থী।

তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর খসড়া প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিষয়ে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৬ আগস্ট এবং আপিলের শুনানি হবে ২৭ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট।

চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।

