বাপ্পী নামক কলাগাছকে সামনে এনে হাদি হত্যাকাণ্ডের মূল ঘটনাকে আড়াল করা হচ্ছে: জাবের

বাপ্পী নামক কলাগাছকে সামনে এনে হাদি হত্যাকাণ্ডের মূল ঘটনাকে সরকার আড়াল করছে বলে অভিযোগ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেছেন, ‘হাদি হত্যার চার্জশিটে বাপ্পী নামক এক কলাগাছকে সামনে এসে মূল ঘটনাকে আপনারা (সরকার) আড়াল করবার চেষ্টা করছেন।’
আজ শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের বিচারের দাবিতে ‘আধিপত্যবাদবিরোধী পথযাত্রা’ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। জুমার নামাজের পরেই বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট থেকে এ পথযাত্রা শুরু করেন। পরে প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে পথযাত্রা শেষ করা হয়। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ এ পথযাত্রার আয়োজক।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্ল্যাটফর্মটির সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘আমরা এই সরকারকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আপনি যে চার্জশিট দাখিল করেছেন, সেই চার্জশিটে এখন পর্যন্ত আমাদের যারা টিম রয়েছে, তারা পড়াশোনা করছে এই ব্যাপারে। এর ভিতরে আমরা এখন পর্যন্ত এটা দেখতে পেয়েছি, বাপ্পী নামক এক কলাগাছকে সামনে এসে মূল ঘটনাকে আপনারা আড়াল করবার চেষ্টা করছেন। এই জনগণ কি আপনাদের (সরকার) বোকা মনে হয়? যেই জনগণ জুলাই ঘটিয়েছে সেই জুলাই জনতার দায় যেহেতু আপনারা নিচ্ছেন না, এই জুলাই জনতার কোনো দায় নাই আপনাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার। তাঁদের কোনো ঠেকা পড়ে নাই আজীবন তারা রাজপথে রক্ত দিয়ে যাবে আর আপনারা বারংবার তাদের রক্তের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে সব সুশীলগিরি ফেলাবেন।’
জাবের আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ আপনাদের একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চায়, সেটা হচ্ছে আগামী নির্বাচনে শহীদ ওসমান হাদির খুনিদের ব্যাপারে যারাই সচেষ্ট থাকবে, যারাই সোচ্চার হবে, ভোটের রাজনীতিতে জনগণ তাদেরই বেছে নিবে। এটা যদি আপনারা মনে করেন কথার কথা, তাহলে একটু অপেক্ষা করেন এবং দেখেন যে এই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ইনসাফের এই লড়াই যে জনতা আপনাদের ভোটের ময়দানে কী জবাব দেয়। সেটার জন্য অপেক্ষা করেন।’
পথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি মুনতাসির আহমাদ, সহসভাপতি হুসাইন আহমেদ, ইমরান হোসেন নূর, সেক্রেটারি জেনারেল সুলতান মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল, তথ্য ও গবেষণা কামরুল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক আশিক মাতবর, দক্ষতা ও উন্নয়ন সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ মাহমুদ প্রমুখ।