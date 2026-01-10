হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এবার মিরপুর রোডে তিতাসের ভালভ ফেটেছে, ভোগান্তি দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুর রোডে গ্যাসের প্রধান লাইনের ভালভ ফেটে যাওয়ার ফলে ঢাকা মহানগরীর একটি এলাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আজ শনিবার এক বার্তায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এই তথ্য জানিয়েছে।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানায়, মিরপুর রোডে গণভবনের সামনে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস ভালভ ফেটে লিকেজ সৃষ্টি হয়েছে। এই লিকেজ মেরামতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিতরণ নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি ভালভ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে লাইনে গ্যাসের চাপ কমিয়ে দেওয়ায় রাজধানীর ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, নিউমার্কেট, হাজারীবাগ এবং গাবতলীসহ এর সংলগ্ন এলাকাগুলোতে গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে।

তিতাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ভালভটি পরিবর্তনের কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই এলাকাগুলোতে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। গ্রাহকদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য তিতাস কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

ঢাকা মহানগরীতে গত কয়েকদিন ধরেই গ্যাসের সংকট চলছে। এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তিতাস জানিয়েছিল, আমিনবাজারে তুরাগ নদের তলদেশে একটি মালবাহী ট্রলারের নোঙরের আঘাতে প্রধান বিতরণ পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেটি মেরামত করা হলেও পাইপলাইনের ভেতরে পানি ঢুকে যাওয়ায় সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ওপর আজ মিরপুর রোডের নতুন এই লিকেজ নগরবাসীর ভোগান্তিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

শনিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও সকাল থেকেই অনেক এলাকায় চুলা জ্বলছে না বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। বিশেষ করে মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি এলাকায় রান্নার কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। বিকল্প হিসেবে অনেকেই হোটেল থেকে খাবার সংগ্রহ করছেন বা ইলেকট্রিক চুলা ব্যবহার করছেন।

তিতাস কর্তৃপক্ষ আশা করছে, আজকের মধ্যে মেরামত কাজ শেষ হলে রাতের দিকে সরবরাহে কিছুটা উন্নতি হতে পারে। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক সরবরাহ পেতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

মোসাব্বির হত্যা: খুনিদের ছবি স্পষ্ট পরিচয় অজানা

যশোর সাংবাদিক ফোরাম ঢাকার আত্মপ্রকাশ

ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আরোহী আহত

বাপ্পী নামক কলাগাছকে সামনে এনে হাদি হত্যাকাণ্ডের মূল ঘটনাকে আড়াল করা হচ্ছে: জাবের

হাদি হত্যাসহ সারা দেশে টার্গেট কিলিংয়ের প্রতিবাদে জবিতে মানববন্ধন

রাজধানীতে গ্যাসের অতি স্বল্পচাপের যে ব্যাখ্যা দিল তিতাস

মির্জাপুরে ডাম্প ট্রাকচাপায় অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

মোসাব্বির হত্যা: তদন্তে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও আধিপত্যে নজর

ফরিদপুরে জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা