সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

চেক জালিয়াতি মামলায় পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নবাবগঞ্জে তাঁর নিজ রিসোর্ট ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রিন পার্ক রিসোর্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নবাবগঞ্জ থানার ওসি মমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শামসুদ্দোহাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
শামসুদ্দোহা ২০২৪ সালের নভেম্বরে জ্ঞাত বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায়ে দুদকের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ওই মামলা আদালতে বিচারাধীন। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ২১ জানুয়ারি ৮ কোটি ৪৪ লাখ ১০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করে দুদক। ২০২৪ সালের ২ জুলাই শামসুদ্দোহা খন্দকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক। পরে আদালতে জামিন চাইলে শামসুদ্দোহাকে তখন কারাগারে পাঠান বিচারক। পরে জামিন পান পুলিশের এই সাবেক কর্মকর্তা।
দুদকের অভিযোগপত্রের তথ্য অনুযায়ী, পুলিশের সাবেক এই অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের বিরুদ্ধে ২১ কোটি ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকার অপরাধলব্ধ আয়ের তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে দুদক। অভিযোগপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি ৮৭ লাখ ৩ হাজার ৩৮৩ টাকার তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়।
