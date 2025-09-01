হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পল্টনে জাগপা সভাপতির ওপর হামলা, জামায়াতের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পল্টনে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি লুৎফর রহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমকে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় সংগঠনটির প্রচার বিভাগ।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমি এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করছি।

তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে হামলাকারী দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।

জানা যায়, সোমবার পল্টনে অবস্থিত গণঅধিকার পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সন্ধ্যা সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটের বের হয়ে রাস্তা পার হওয়ারর সময় কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী খন্দকার লুৎফর রহমানকে এলোপাতাড়িভাবে কোপায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সম্পর্কিত

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত, টহল গাড়ি ভাঙচুর

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতাকে 'শিবির' বলল ছাত্রদল, শিবিরের প্রতিবাদ

ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র দেখছেন প্রার্থীরা

ডাকসু প্রার্থীকে ধর্ষণের হুমকিদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রক্টরকে লিখিত অভিযোগ দিলেন ফরহাদ

শ্রীপুরে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া সেই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফের গ্রেপ্তার

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

ফরিদপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল, ৩ পক্ষের পৃথক শোভাযাত্রা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বুয়েট অ্যালামনাইয়ের মানববন্ধন

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা