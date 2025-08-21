হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বালিয়াকান্দিতে ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি বাজারের দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বালিয়াকান্দি বাজার ও আশপাশে এলাকায় সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের দায়ে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুযায়ী দুজন ব্যবসায়ীকে এক হাজার টাকা করে দুই হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এহসানুল হক শিপনের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় বালিয়াকান্দি থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনার সময় মোবাইল কোর্টকে সহযোগিতা করে।

