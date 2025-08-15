বনানীতে সিসা বারে যুবককে হত্যা, প্রধান ২ আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

রাজধানীর বনানী এলাকায় ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের একটি সিসা বারে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাঁচজনকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) র্যাব সদর দপ্তরের একটি সূত্র জানায়, বনানীর সিসা লাউঞ্জে হত্যার প্রধান দুই আসামিকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নিহত রাহাত ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবসা করতেন। আর্থিক লেনদেন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে র্যাব।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার জানান, সিসা বারের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে রাহাতের পায়ে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আরও বলেন, রাহাত বন্ধুবৃন্দের সঙ্গে সিসা বারে ছিলেন। কথা-কাটাকাটির কারণে হত্যা ঘটেছে। অভিযুক্তরা রাহাতের পূর্বপরিচিত এবং প্রায়ই এই সিসা বারে আসতেন। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য ফুটেজে দেখা গেছে, রাহাত সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনজন তাঁকে ঘিরে ধরে এবং তাঁর ঊরুতে ছুরিকাঘাত করে। এক যুবক হামলা ঠেকাতে চাইলে তাঁকেও মারধর করা হয়। পরে রাহাত রক্তাক্ত অবস্থায় লিফটের কাছে পৌঁছান এবং আরও দুইবার ছুরিকাঘাত করা হয়।
নিহতের চাচাতো ভাই শাকিল শাজাহান ও ফুফু কাজল আক্তার জানান, রাহাত ইন্টারনেট ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। রাতে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বের হয়েছিলেন এবং ভোরে মোবাইল ফোনে জানতে পারেন রাহাত আহত হয়েছেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সিসা নিষিদ্ধ। অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে প্রভাবশালীরা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর অভিজাত এলাকায় সিসা বার পরিচালনা করে আসছেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সূত্র জানায়, ৩৬০ ডিগ্রি নামে আগেও দুটি মামলা হয়েছিল। পূর্বে ‘অ্যারাবিক কুজি’ নামে সিসা বার পরিচালিত হতো। অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং বর্তমানে নতুন নাম দিয়ে একই মালিক ব্যবসা চালাচ্ছেন।