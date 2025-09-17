গ্রাম থেকে রাজধানীর হোটেলে ওঠা কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ধোলাইপাড় এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে জহিরুল ইসলাম রাকিব (২০) নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।
রাকিবের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার কাজীকান্দি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সাইদুর রহমান। গ্রামের একটি কলেজে লেখাপড়া করতেন।
যাত্রাবাড়ী থানা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফরহাদ আলী জানান, খবর পেয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ী ধোলাইপাড় রোড আয়েশামনি আবাসিক হোটেলের দ্বিতীয় তলার ২০৬ নম্বর রুমের দরজা ভেঙে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। হোটেলের বিছানার চাদর দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছিল। তিনি আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রামের একটি কলেজে লেখাপড়া করতেন তিনি।
হোটেলটির ম্যানেজার জমির উদ্দিন জহির জানান, গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টার দিকে একাই ওই তরুণ হোটেলটিতে ওঠেন। ২০৬ নম্বর রুমটি ভাড়া নেন। দুদিন থাকবেন বলে জানান। গতকাল বেলা ১২টার দিকে তাঁকে চেকআউটের জন্য হোটেল ম্যানেজার দরজায় টোকা দিলে ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পান না। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে ভেতর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।
হোটেল ম্যানেজার আরও জানান, এ সময় পুলিশ কক্ষটি থেকে দুটি চিরকুট উদ্ধার করে। যার একটিতে লেখা ছিল, ‘আমার লাশ আবার চাচাতো ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েন’। অপরটিতে লেখা ছিল, ‘মা আমার জন্য দোয়া করিও। অভিশাপ দিও না।’