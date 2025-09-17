হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গ্রাম থেকে রাজধানীর হোটেলে ওঠা কলেজছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ধোলাইপাড় এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে জহিরুল ইসলাম রাকিব (২০) নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।

রাকিবের বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার কাজীকান্দি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সাইদুর রহমান। গ্রামের একটি কলেজে লেখাপড়া করতেন।

যাত্রাবাড়ী থানা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফরহাদ আলী জানান, খবর পেয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ী ধোলাইপাড় রোড আয়েশামনি আবাসিক হোটেলের দ্বিতীয় তলার ২০৬ নম্বর রুমের দরজা ভেঙে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। হোটেলের বিছানার চাদর দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছিল। তিনি আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রামের একটি কলেজে লেখাপড়া করতেন তিনি।

হোটেলটির ম্যানেজার জমির উদ্দিন জহির জানান, গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টার দিকে একাই ওই তরুণ হোটেলটিতে ওঠেন। ২০৬ নম্বর রুমটি ভাড়া নেন। দুদিন থাকবেন বলে জানান। গতকাল বেলা ১২টার দিকে তাঁকে চেকআউটের জন্য হোটেল ম্যানেজার দরজায় টোকা দিলে ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পান না। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে ভেতর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

হোটেল ম্যানেজার আরও জানান, এ সময় পুলিশ কক্ষটি থেকে দুটি চিরকুট উদ্ধার করে। যার একটিতে লেখা ছিল, ‘আমার লাশ আবার চাচাতো ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েন’। অপরটিতে লেখা ছিল, ‘মা আমার জন্য দোয়া করিও। অভিশাপ দিও না।’

সম্পর্কিত

কারিগরি শিক্ষার্থীদের রাজধানীর সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

তুরাগে মাস্ক পরে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল, ফেসবুকে ভিডিও ভাইরাল

আদাবরে বাসায় ঢুকে যুবককে কুপিয়ে জখম, হাসপাতালে মৃত্যু

উত্তরায় আজমপুর রেললাইনে পড়ে ছিল কিশোরের ক্ষতবিক্ষত লাশ

পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলে নির্মাণকাজ আপাতত নয়: আপিল বিভাগ

শ্যামলীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেপ্তার ৫

রাজস্ব ফাঁকি ২৫ কোটি: ডিএসসিসির সাবেক কর্মকর্তাসহ ছয়জনের নামে মামলার অনুমোদন

জাবি শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌসের স্মরণে মানববন্ধন

সাতরাস্তায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা