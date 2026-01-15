হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এনআইডি জালিয়াতি করে কোটি টাকা আয়ের অভিযোগে ইসির কর্মচারী গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতি ও নাগরিকদের গোপন তথ্য বিক্রি করে মাসে কোটি টাকার বেশি অবৈধ আয় করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

অভিযুক্তদের একজন হলেন নির্বাচন কমিশনের কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। তবে গ্রেপ্তার দু’জনের নাম প্রকাশ করেনি সিআইডি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় সিআইডি সদর দপ্তরের মিডিয়া সেন্টারে মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি সদর দপ্তরের নিচতলায় এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে বলে।

সিআইডির মুখপাত্র বিশেষ পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিন খান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

সম্পর্কিত

বিটিসিএলের তিন কর্মকর্তাসহ ৫ জনের নামে মামলা, তদন্তে সিআইডি

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ২৯

সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে ছিনতাইকারীদের অটোরিকশায় আগুন দিয়েছে জনতা, আটক ২

অবৈধ গ্যাস-সংযোগ কাটতে গিয়ে হামলার শিকার তিতাসের কর্মকর্তারা

রাজবাড়ীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

ওমরাহফেরত হাজির ব্যাগে ৬৮০ গ্রাম সোনার গয়না, শাহজালালে গ্রেপ্তার

পানির অপচয় ও অবৈধ সংযোগ রোধে ঢাকার ওয়াসায় ‘স্মার্ট মিটার’

এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাক থেকে গ্যাস সিলিন্ডার লুট, ৪৬২টি উদ্ধার করল পুলিশ

এবারের সাকরাইনে নেই জৌলুশ, বিরোধিতা করছে একটি মহল

সাংবাদিক নঈম নিজামসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল, অব্যাহতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা