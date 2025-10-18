শাহজালাল বিমানবন্দরের মনিটরে নেই ফ্লাইটের শিডিউল, অনিশ্চিতায় প্রহর গুনছেন যাত্রীরা

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফ্লাইট বন্ধ রয়েছেন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন প্রবাসী যাত্রী ও তাঁদের স্বজনরা।
বিমানবন্দরে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সরেজমিনে ঘুরে এবং যাত্রী ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে এমন দুর্ভোগের কথা জানা যায়।
রাত সাড়ে ৮টায় দেখা যায়, বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১ এর সামনে লাগেজ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন চীনা নাগরিক নিং জিয়াওলিন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি বেইজিং যাব। ফ্লাইট ছিল সন্ধ্যায়। কিন্তু আগুন লাগার কারণে যেতে পারছি না। কখন যেতে পারব, সেটাও জানি না।’
কিশোরগঞ্জ থেকে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন মো. আলী। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টা থেকে বিমানবন্দরে এসে অপেক্ষা করছি। রাতে আমাদের ফ্লাইট। কিন্তু মনিটরে বিমানের কোনো শিডিউল দেখছি না। বুঝতেছি না, যেতে পারব কি না? আজ ফ্লাইট হবে নাকি, পরিবর্তন করে দেবে সেটাও জানা নেই।’
লালবাগ থেকে বন্ধুকে বিদায় দিতে বিমানবন্দরে এসেছেন হাসিব হাসান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার বন্ধু আরিফ হাসান রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে লিথুনিয়া যাবে। কিন্তু আমরা সন্ধ্যা ৭টা থেকে এসে অপেক্ষা করছি। বোর্ডের কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অনিশ্চয়তা কাটছে না।’
হাসিব বলেন, ‘অনেক ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে। আবার অনেকগুলো ডিলে (বিলম্ব) হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিডিউল নিশ্চিত হতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’
টার্মিনাল-১ এর তিন নম্বর গেটে কর্তব্যরত বিমানবাহিনীর বাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক যাত্রীরা বিমানবন্দরে গ্রিন চ্যানেলের পাশে অবস্থান করছে। তাদের অপেক্ষার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ তাদের যাত্রীদের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করেছেন। তারা হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।’
এদিকে বিমানবন্দরের আগমনী গেটেও গিয়ে দেখা যায়, হাজার হাজার লোকজন তাদের স্বজনদের আসার অপেক্ষায় অপেক্ষা করছেন। তারা বলছেন, ‘কখন ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে, আর কখন আমাদের স্বজনরা আসবেন, সেই অপেক্ষার প্রহর গুনছি।’ আবার শোনা যাচ্ছে, ঢাকা বিমানবন্দরে কিছু ফ্লাইট চট্টগ্রাম ও সিলেটে অবতরণ করেছে।
এদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমাদের ইমিডিয়েট লক্ষ্য হচ্ছে অপারেশনকে আমরা কত দ্রুত চালু করতে পারি। আপনারা জানেন, এখন বিমানবন্দরের ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত রয়েছে।’
উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা আলোচনায় বসব। আমরা ক্ষতি নিরূপণ এবং সেই সঙ্গে চলমান কার্যক্রমকে আমরা পদ্ধতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে সংকটকে অতিক্রম করা।’
এ সময় উপদেষ্টা সাংবাদিকদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়ে উপদেষ্টা বশির উদ্দিন বলেন, ‘আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই কাজকে সহজ করে দেন। পুনরায় যেন এয়ারপোর্টের কার্যক্রম দ্রুত চালু করতে পারি।’
উপদেষ্টা বশির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা আজ রাতের মধ্যেই বিমানবন্দরের কার্যক্রম চালু এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম (এয়ারপোর্টের এয়ার কার্গো) শুরু করা। আমাদের এখানে শুধু আমদানি কার্গোতে এ জটিলতা তৈরি হয়েছে। রপ্তানি কার্গো পরিপূর্ণ নিরাপদে রয়েছে।’
উল্লেখ্য, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট সংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজ হাউসে শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে। এ ছাড়া বিমানবন্দর বাহিনীর দমকল ইউনিট, ঢাকা ওয়াসার গাড়িও দেখা যায়।