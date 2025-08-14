হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ইটনা স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ করায় ইউএনওর বাসায় হামলা, ৯ পুলিশ-আনসার সদস্য আহত

কিশোরগঞ্জ ও অষ্টগ্রাম প্রতিনিধি

ইটনা উপজেলা পরিষদ আবাসিক এলাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ইটনা মিনি স্টেডিয়ামে বাজি (জুয়া) ধরে খেলার আয়োজন বন্ধ করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) বাসভবনে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। তাদের ঠেকাতে গিয়ে পুলিশ ও আনসারের ৯ সদস্য আহত হয়েছেন।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলা পরিষদ আবাসিক এলাকায় এই হামলা হয়। আক্রমণকারীরা বাসভবনের ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুর চালায়। এ সময় ইউএনও মো. রায়হানুল ইসলাম প্রশাসনিক কাজে মৃগা ইউনিয়নে অবস্থান করছিলেন। তবে বাসায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলে ছিলেন। হামলার তাঁরা ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুজ্জামান ঠাকুর স্বপনসহ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়ে হামলাকারীদের নিবৃত্ত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, সদ্য উদ্বোধন হওয়া মিনি স্টেডিয়ামে প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই একটি পক্ষ খেলাধুলা আয়োজনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসছিল। এই খেলাকে ঘিরে আর্থিক লেনদেন অর্থাৎ বাজি ধরার অভিযোগ ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউএনও স্টেডিয়ামে খেলাধুলার বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ জারি করেন। গতকাল বিকেলে পুলিশ স্টেডিয়ামে গিয়ে তা জানিয়ে দেন এবং আপাতত খেলাধুলা বন্ধ রাখতে বলেন। এর জেরে হঠাৎ ২০০-৩০০ লোক ধর ধর বলে দৌড়ে গিয়ে ইউএনওর সরকারি বাসভবনে হামলা চালায়।

এ ঘটনায় গতকাল রাতে ইটনা থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে আব্দুর নূর (৪৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি সদরের বড়হাটি গ্রামের বাসিন্দা।

ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল বলেন, ‘মিনি স্টেডিয়ামে খেলাধুলা আয়োজনের নামে জুয়া খেলা হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ইউএনও সেখানে খেলাধুলা আয়োজনের ব্যাপারে বিধিনিষেধ দেন। কিন্তু ইউএনওর সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় না গিয়ে তাঁর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পাঁচ পুলিশ ও চার আনসার সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’

এ বিষয়ে ইউএনও রায়হানুল বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমি হতবাক। ৫ আগস্টের সময়ও কোনো ইউএনওর বাসায় এমন হামলার ঘটনা ঘটেনি, যেভাবে বুধবার আমার বাসায় মব সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘটনার সময় আমি উপজেলা সদরের বাইরে একটি অনুষ্ঠানে ছিলাম। বাসায় আমার স্ত্রী ও সন্তান ছিল।’

ইউএনও জানান, এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ইটনা থানায় মামলা করা হয়েছে।

