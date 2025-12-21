হোম > সারা দেশ > ঢাকা

লক্ষ্মীপুরে বিএনপির নেতার ঘরে আগুন: আইসিইউতে চিকিৎসাধীন মেয়েকে দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে রিজভী

ঢামেক প্রতিবেদক

আগুনে পুড়ে মারা যায় স্মৃতি আক্তারের বোন আয়েশা আক্তার (৭), যাকে নিয়ে আলোচনা চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুর সদর থানায় আগুনে দগ্ধ বিএনপির নেতা বেলাল হোসেনের মেয়ে স্মৃতি আক্তারকে দেখতে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গেছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আগুনে স্মৃতির (১৪) দেহের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হওয়ায় হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা চলছে তার।

আজ রোববার বিকেলে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সঙ্গে হাসপাতালে যান রিজভী। এ সময় তাঁরা স্মৃতির শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের রুহুল কবির রিজভী বলেন, বিএনপি করার জন্য লক্ষ্মীপুরে বেলাল হোসেনের ঘরে তালা মেরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটনাটা ঘটল, তা সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে এ ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে। বিদেশি শক্তি ও তাদের এ দেশের অনুসারীরা দেশকে অস্থিতিশীল ও নির্বাচন বানচাল করতে চায় কি না, সেটাও দেখা দরকার।

গত শুক্রবার গভীর রাতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের সুতারগোপ্তা এলাকায় দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রল ঢেলে বেলাল হোসেনের ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এতে পুড়ে মারা যায় তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে আয়েশা আক্তার। দগ্ধ হন বেলাল হোসেন (৫০), তাঁর আরও দুই মেয়ে বীথি আক্তার (১৭) ও স্মৃতি আক্তার (১৪। এর মধ্যে বীথি ও স্মৃতিকে ঘটনার পরদিন ভোরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বীথিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তবে স্মৃতির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইসিইউতেই তার চিকিৎসা চলছে।

অন্যদিকে লক্ষ্মীপুরের ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও সুতারগোপ্তা বাজারের সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী বেলাল হোসেনকে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

