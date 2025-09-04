বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে পাঁচ হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল

নারায়ণগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের পাঁচটি হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশ। মামলার বাদীকে খুঁজে না পাওয়া, একাধিক থানায় একই ঘটনার মামলা দায়ের এবং ঘটনাস্থল থানার বাইরে হওয়ায় এই প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
মামলাগুলো হলো—সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় দায়ের রাকিব হত্যা মামলা; ফতুল্লা থানায় দায়ের রিয়াজ হত্যা মামলা ও ইব্রাহিম হত্যা মামলা; সোনারগাঁ থানায় দায়ের জনি হত্যা মামলা ও ইব্রাহিম হত্যা মামলা।
পুলিশ বলেছে, রাকিব হত্যা মামলার তদন্তে গিয়ে দেখা যায়, ভোলার চরফ্যাশনের বাসিন্দা হাশেম মিয়ার ছেলে রাকিব আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হলেও তদন্তে বেরিয়ে আসে মামলার প্রকৃত ঘটনাস্থল ছিল ঢাকার যাত্রাবাড়ী। এ ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জের মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হলেও যাত্রাবাড়ী থানায় নতুন মামলা করা হয়েছে।
রিয়াজ হত্যা মামলার তদন্তে বেরিয়ে আসে, ভোলার দৌলতখানের আব্দুল রবের ছেলে রিয়াজ হত্যায় ফতুল্লা থানায় মামলা দায়ের করেন ফারজানা নামের এক নারী। কিন্তু মামলার তদন্তে বাদীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই নারীর সঙ্গে ভুক্তভোগীর কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানা গেছে। ঘটনাস্থলও যাত্রাবাড়ী হওয়ায় সার্বিক বিবেচনায় মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। নিহতের বাবা আব্দুল রব যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করেছেন।
জনি হত্যা মামলার তদন্তে জানা গেছে, সোনারগাঁয়ের ইয়াসিন মিয়ার ছেলে জনি কাঁচপুর ব্রিজের পশ্চিম দিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তাঁর বাবা প্রথমে সোনারগাঁ থানায় মামলা করলেও স্থান বিবেচনায় পরে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেন। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশ।
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া মামলাগুলোর মধ্যে ফতুল্লায় ইব্রাহিম হত্যা মামলায় শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, ওবায়দুল কাদের, শামীম ওসমান সহ ৬১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
সিদ্ধিরগঞ্জে রাকিব হত্যা মামলায় আসামী করা হয় সাবেক এমপি শামীম ওসমান, সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াত আইভীসহ ২৯ জনকে আসামী করা হয়। ফতুল্লা থানায় রিয়াজ হত্যা মামলায় শামীম ওসমান সহ ১৯২ জনকে আসামি করা হয়।
সোনারগাঁয় জনি হত্যা মামলায়, শেখ হাসিনা ও শামীম ওসমান ছাড়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামানসহ ১৮৭ জনকে আসামী করা হয়েছিল।
পুলিশ আরও বলেছে, ইব্রাহিম হত্যা মামলার তদন্তে উঠে আসে সিলেটের কোতোয়ালি এলাকার হানিফ মিয়ার ছেলে ইব্রাহিম যাত্রাবাড়ীতে নিহত হন। কিন্তু তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁ থানায় পৃথক মামলা হয়। উভয় থানা থেকেই মামলা দুটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশ। নিহতের মামা যাত্রাবাড়ী থানায় নতুন করে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী বলেন, মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে পাঁচটি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া দুটি মামলায় অভিযোগপত্রও দেওয়া হয়েছে। বাকি মামলাগুলোর গুরুত্বসহকারে তদন্ত চলছে।