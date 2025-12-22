হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজনীতিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে গালাগালিতে শত্রুরা উপকৃত হয়: ড. মাহবুব উল্লাহ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পিআইবি মিলনায়তনে বক্তব্য দেন ড. মাহবুব উল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজনীতিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানি ও গালমন্দে লিপ্ত হওয়ায় শত্রুরা উপকৃত হয় বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে পিআইবি মিলনায়তনে ‘প্রকাশনা উৎসব’ অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তিনটি পুনঃপ্রকাশনার বই হলো—‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান’, ‘প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন উদ্যোগ’ ও ‘ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভূমিকা’।

মাহবুব উল্লাহ বলেন, ‘আমরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লিপ্ত হই, একে অপরের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় গালাগালি করি, গালমন্দ করি; রাজনীতির চেয়ে সেখানে হিংসা-ঘৃণা আরও অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। এর ফলে আমাদের জাতীয় ঐক্যের চেয়ে কত বড় ক্ষতি হয়, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের যারা শত্রু, তারা যে কতভাবে উপকৃত হয়, সেটা বোঝার ক্ষমতাও আমাদের নেই।’

জুলাই অভ্যুত্থানের পর শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্য দরকার—মন্তব্য করে ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, ‘আজকে জুলাই অভ্যুত্থানের পর যেখানে আমাদের শত্রুরা আরও সক্রিয়, সেই শত্রুকে মোকাবিলা করতে আমাদের যেটা প্রয়োজন—ঐক্য, সহিষ্ণুতা, পরমতকে শ্রদ্ধা করা এবং আমাদের যেটা প্রয়োজন, যারা সৈনিক এই লড়াইয়ের, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা। আজ সেই সহমর্মিতা যেন হারিয়ে গেছে।’

মাহবুব উল্লাহ বলেন, ‘হাদির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, শাহাদাতের মধ্য দিয়ে যে বিশাল সমাবেশ হয়েছে, তার মেসেজটা তোমরা বিভক্ত হয়ো না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে, আমাদের শত্রুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে, সীমাবদ্ধ করে আনতে হবে। আর আমাদের ঐক্যকে বিশালভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে আমরা সেই সীমিত শত্রুর বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারি। সেটাই আমাদের রণকৌশল হওয়া উচিত, সেই রণকৌশল যাতে আমরা গ্রহণ করি।’

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আলোচক হিসেবে ছিলেন ইতিহাসবিদ ড. আহমেদ কামাল, দৈনিক দিনকাল ডিজিটালের নির্বাহী সম্পাদক আতিকুর রহমান রুমন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, সাংবাদিক এহ্সান মাহমুদ প্রমুখ।

