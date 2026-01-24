শটগান নিয়ে আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের ‘ডন বজলু’ অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি বজলুর রহমান ওরফে ডন বজলুকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১১। এ সময় তাঁর গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় একটি বিদেশি পিস্তল ও ২ রাউন্ড গুলি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে থাকা আরও তিন সহযোগীকে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, বজলুর রহমান (৬০), সাইদুল (৩৪), আব্দুল জব্বার (৪৩) ও ইউনুস বাঁধন (২০)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১১ এর কোম্পানি কমান্ডার লে. কমান্ডার নাঈম উল হক।
র্যাব বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সম্প্রতি নির্বাচনকে সামনে রেখে সোনারগাঁয়ে অবৈধ অস্ত্র কেনা ও মজুত নিয়ে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বজলুর রহমান ওরফে ডন বজলুকে দেখা যায় অস্ত্রসংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন পরামর্শ দিতে। তারই ধারাবাহিকতায় তদন্ত শুরু করে র্যাব।
আজ শনিবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোড এলাকায় তল্লাশি চৌকি বসিয়ে বজলুর রহমানের গাড়িতে তল্লাশি করা হয়। সেখানে তাঁর গাড়ি থেকে পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় বজলুসহ তাঁর তিন সহযোগীকে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হয়েছে।
এর আগে, ২১ জানুয়ারি রাতে ভিডিওটি ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, আটককৃত বিএনপি নেতা বজলুর রহমান ওরফে ডন বজলু তাঁর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে বিএনপি নেতার কাছে মুখ নিয়ে শটগানের কথা বলতে শোনা যায়। ওই ব্যক্তি কথা শেষ করে ক্যামেরার উদ্দেশে থাম্ব দেখান।
এ বিষয়ে বিএনপির নেতা বজলু এক বেসরকারি টেলিভিশনকে বলেন, অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সেখানে আলোচনা হচ্ছিল। এ সময় নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে একজন তাঁকে বলেন, তাঁর লাইসেন্স করা আগের একটি শটগান আছে, আবারও লাইসেন্স করে আরেকটি শটগান নেওয়ার জন্য বলা হয়। এই প্রসঙ্গেই সেখানে শটগান নিয়ে কথা ওঠে। তিনি আরও বলেন, এ নিয়ে তিনি নিজে কোনো কথা বলেননি, শুধু শুনছিলেন।