রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে মাদ্রাসাছাত্র নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মাহিম মিয়া (১৫) নামে এক মাদ্রাসাছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মাহিমের পরিবারের দাবি, তাকে কয়েকজন কিশোর ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে।
গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১০টার দিকে কাজলা স্কুল গলিতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাহিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভগ্নিপতি মো. রাফি জানায়, মাহিমের বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায়। তার বাবার নাম দীন ইসলাম। যাত্রাবাড়ী কাজলা এলাকায় থাকত মাহিম। স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে পড়ত সে।
তিনি আরও জানান, গতকাল রাতে স্কুল গলিতে মাহিমকে কয়েকজন কিশোর এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। পরে স্বজনেরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে মাহিমকে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। তবে হত্যার কারণ সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি স্বজনেরা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মাহিমের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।