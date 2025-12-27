‎মোহাম্মদপুরে যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম, দুজন আটক

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনার মসজিদের পাশের রাস্তায় অবস্থানকালে রাকিব হোসেন বিশালকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়।
ঘটনার পরপরই মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের টহলরত টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পালানোর চেষ্টাকালে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন, মো. নাইম ও মো. রাজিব (২১)। উভয়ের বাড়ি ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানায় এবং বর্তমানে তাঁরা আদাবর এলাকায় বসবাস করছিলেন।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আহত রাকিব হোসেন বিশাল আদাবর যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। হামলার পেছনে পূর্ববিরোধ রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।
আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন রাকিব হোসেন বিশালকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করে। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর অবস্থা গুরুতর।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত অব্যাহত আছে।