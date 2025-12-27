হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‎মোহাম্মদপুরে যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম, দুজন আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে রাকিব হোসেন বিশাল নামের এক যুবদল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর থানাধীন বাবর রোডের জহুরী মহল্লায় বায়তুল তাইয়োব জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ‎

‎পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনার মসজিদের পাশের রাস্তায় অবস্থানকালে রাকিব হোসেন বিশালকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়। ‎

‎ঘটনার পরপরই মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের টহলরত টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পালানোর চেষ্টাকালে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন, মো. নাইম ও মো. রাজিব (২১)। উভয়ের বাড়ি ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানায় এবং বর্তমানে তাঁরা আদাবর এলাকায় বসবাস করছিলেন। ‎

‎প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আহত রাকিব হোসেন বিশাল আদাবর যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। হামলার পেছনে পূর্ববিরোধ রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। ‎

‎আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন রাকিব হোসেন বিশালকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করে। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর অবস্থা গুরুতর। ‎

‎মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত অব্যাহত আছে।

