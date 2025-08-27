হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ভূঞাপুরে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

বাগবাড়ী গ্রামে নারীর ঝুলন্ত লাশ পাওয়ার পর সেখানে স্থানীয়দের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে হালিমা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে একটি গাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত হালিমা উপজেলার বাগবাড়ি গ্রামের মৃত জোয়াদ আলীর মেয়ে। তিনি ঘাটাইল উপজেলার মনোহারা গ্রামের আলতাফ হোসেনের স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে হালিমা স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি বেড়াতে আসেন। আজ বুধবার সকালে স্থানীয় লোকজন পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে একটি গাছে তাঁর লাশ ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেয়।

ভূঞাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম রেজাউল করিম বলেন, ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

