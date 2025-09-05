রূপগঞ্জে ৫ ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ অস্ত্র-গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পাঁচ ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’কে অস্ত্র, গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী।
উপজেলার মুড়াপাড়া এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করেন পূর্বাচলে আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।
আজ বিকেলে পূর্বাচল আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন রমজান মোল্লা (৩৫), মো. সবুজ (২৬), মেহেদী হাসান (২৫), এনামুল হক (২৫) ও সুমন হোসেন (২৩)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া এলাকায় গতকাল রাত সাড়ে ৩টা থেকে আজ সকাল সোয়া ৯টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পাঁচ শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, পিস্তলের দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি গুলি, বিস্ফোরক, বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র, ইয়াবা, ফেনসিডিল ও গাঁজা জব্দ করা হয়।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রেপ্তার পাঁচজন মুড়াপাড়া এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী, ভূমিদস্যু ও চাঁদাবাজ এবং সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকা থেকে ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হওয়া শুটার রিয়াজের সহযোগী। তাঁদের কর্মকাণ্ডে এলাকাবাসী একপ্রকার জিম্মি হয়েছিল।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রূপগঞ্জ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।