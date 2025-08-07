হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শ্রীপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা: স্বামীর বসতবাড়িতে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

জ্বালিয়ে দেওয়া বসতঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

াজীপুরের শ্রীপুরে পাশবিক নির্যাতনের পর শ্বাসরোধে স্ত্রীকে হত্যা করে মেঝেতে মরদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যান স্বামী। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা মাদকাসক্ত স্বামীর দুটি বসতবাড়িতে আগুন দিয়েছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ততক্ষণে বসতবাড়ি দুটি পুড়ে যায়। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী মধ্যপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সুইটি আক্তার (২০) ময়মনসিংহ জেলার পাগলা থানার নিগুয়ারী ইউনিয়নের চাকুয়া গ্রামের মৃত আফসারুল ইসলামের মেয়ে।

অভিযুক্ত স্বামী মো. নূরুল ইসলাম (৩৫) উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী মধ্যপাড়া গ্রামের মো. শাহজাহান মৃধার ছেলে। দেড় বছর আগে সুইটির বিয়ে হয় নূরুল ইসলামের সঙ্গে। তাদের দাম্পত্য জীবনে চার মাস বয়সী এক শিশুকন্যা রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুস ছামাদ বলেন, ‘একটা নিরপরাধ মেয়েকে অমানবিক নির্যাতন করেছে মাদকাসক্ত যুবক। তার অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ। নূরুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরাও এর জন্য দায়ী। মেয়েটাকে ইট দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থেঁতলে গুরুতর আহত করে গলা টিপে খুন করছে। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা নূরুল ইসলামের বসতবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

মাওনা ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউস ইন্সপেক্টর মো. হুমায়ুন কবির বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আগুনে ছয়টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের বসতবাড়িতে আগুন দিয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহতের মামা জসিম শেখ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। ঘাতক স্বামী নূরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করতে কাজ করছে পুলিশ।’

