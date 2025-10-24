হোম > সারা দেশ > ঢাকা

২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

‎২৮ বছরে সাড়ে ১২ লাখ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করেছে বাঁধন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে কেক কেটে ও বেলুন উড়িয়ে বাঁধনের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজভিত্তিক দেশের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন ‘বাঁধন’ গত ২৮ বছরে ১২ লাখ ৩৫ হাজার ব্যাগ রক্ত বিনা মূল্যে সরবরাহ করেছে। এ ছাড়া বিনা মূল্যে ২৬ লাখ ৩ হাজার ৯৪৭ জন মানুষকে রক্তের গ্রুপ জানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬১টি জেলার ৯২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হচ্ছে বাঁধন। ‎

আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসব তথ্য জানায় সংগঠনটি।

আজ বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে কেক কেটে ও বেলুন উড়িয়ে উদ্‌যাপন করা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় র‍্যালি করেন সংগঠনটির কর্মীরা। এতে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদসহ বাঁধনের উপদেষ্টা ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা।

সংগঠনটির এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য ‘আটাশের আহ্বান, নিঃস্বার্থ হোক রক্তদান’।

র‍্যালি শুরুর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, বাঁধন দীর্ঘ ২৮ বছর পারি দিয়েছে। এই ২৮ বছর ধরে সংগঠনটি স্বেচ্ছায় মানবতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাঁধন মানবতার কাজে আরও এগিয়ে আসুক।

‎বাঁধন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মীর আসাদুজ্জামান রিন্টু বলেন, ‘গত ২৮ বছরে আমরা যদিও প্রায় সাড়ে ১২ লাখ ব্যাগ রক্ত বিনা মূল্যে সরবরাহ করেছি, কিন্তু আমাদের সংগঠনের সবচেয়ে বড় অবদান বলতে পারি—রক্তদানে মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করা। দেশের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরুণদের এবং রক্তদানে সক্ষম সুস্থ মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে পেরেছি। তাই এখন প্রতিবছর দেশে হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করছে।’

‎‎বাঁধনের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনটির কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি এস এম কামরুজ্জামান কাফি ও সাধারণ সম্পাদক আহমেদ রেযা জুনাইদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের উপদেষ্টারা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধন কর্মীসহ বিভিন্ন ইউনিটের কর্মীরা।

‎১৯৯৭ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল থেকে যাত্রা শুরু করে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন। স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান, অন্যান্য সেবা ও সচেতনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে কাজ করছে বাঁধন।

এর পাশাপাশি গত বছর বন্যায় ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, চাঁদপুরসহ সাতক্ষীরা এলাকায় ৭ হাজার ৫০০টির বেশি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সহযোগিতা করেছে সংগঠনটি। এ ছাড়া চলতি বছর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ‘কুইক রেসপন্স টিম’ গঠন করে রক্তদান করা হয়।

