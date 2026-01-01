হাদি হত্যা: সঞ্জয় ও অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ফয়সালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে দাউদকে ভারতে পালাতে সাহায্যকারী সঞ্জয় চিসিম ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ফয়সাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলমের খাসকামরায় তাঁরা জবানবন্দি দেন।
আদালতের পল্টন মডেল থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা উপপরিদর্শক রুকনুজ্জামান এই দুজনের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেওয়ার বিষয়টি জানান।
সূত্র জানায়, সঞ্জয় জবানবন্দিতে প্রধান আসামি ফয়সালের পলায়ন ও ফিলিপের ভূমিকা সম্পর্কে এবং ফয়সাল অস্ত্রের উৎস ও সরবরাহকারী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তবে বিশদ জানা যায়নি।
এদিকে তৃতীয় দফা রিমান্ড শেষে সিবিউন দিউকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সঞ্জয় ও সিবিউনকে গত ৩০ ডিসেম্বর তৃতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। একই দিন ফয়সালকেও তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে আজ এই তিনজনকে আদালতে হাজির করে ডিবি পুলিশ।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ সঞ্জয় ও ফয়সালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার এবং সিবিউনকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আদালত সিবিউনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং সঞ্জয় ও ফয়সালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পর তাঁদেরও কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
হাদি হত্যায় অংশ নেওয়া ফয়সাল ও আলমগীর শেখকে ভারতে পালাতে সহায়তার অভিযোগে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট থেকে সিবিউন ও সঞ্জয়কে গ্রেপ্তারের পর ১৮ ডিসেম্বর প্রথম দফায় তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরে ২১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় দুজনকে ৫ দিন করে রিমান্ডে নেওয়া হয়।
মামলার প্রধান আসামি ফয়সালের স্ত্রী সাহেদা পারভীন সামিয়ার তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব ১৬ ডিসেম্বর নরসিংদী সদরের তরুয়া থেকে ফয়সাল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর দেখানো মতে ওসমান হাদিকে হত্যায় ব্যবহৃত পিস্তল ও গুলি স্থানীয় তরুয়া বিল থেকে উদ্ধার করে র্যাব। এ ঘটনায় নরসিংদী সদর মডেল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়। ওই মামলায় ফয়সালকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হয়।
গত ১২ ডিসেম্বর পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ব্যাটারিচালিত রিকশার আরোহী ওসমান হাদিকে মোটরসাইকেল থেকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। মাথায় গুলিবিদ্ধ হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর হত্যাচেষ্টা মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়।