হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইনসামগ্রী দিল কেএসআরএম

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক সাইন ইকুইপমেন্টস দিয়েছে শিল্পগ্রুপ কবির স্টিল রিং-রোলিং মিলস লিমিটেড (কেএসআরএম)।
উত্তরার হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত আইজিপি ও হাইওয়ে পুলিশের প্রধান দেলোয়ার হোসেন মিঞার কাছে এসব ট্রাফিক সাইন (সিগন্যাল)-সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় হাইওয়ে পুলশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক কর্নেল (অব.) আশফাকুল ইসলামসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় অতিরিক্ত আইজিপি দেলোয়ার হোসেন মিঞা বলেন, ‘এক হাতে যেমন তালি বাজে না, কোনো কিছু করতে গেলেও একাকী হয় না। এটি যৌথভাবে করতে হয়। যৌথভাবে করতে পারলে এটি খুব সহজ হয়। বিশেষ করে, আমরা যারা সরকারি কর্মজীবী আছি, আমাদের অনেক লিমিটেশন আছে। বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে কিনতে হয়।’
অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, ‘সরকারের অবস্থা এমন যে, আমাদের দরকারি ইকুইপমেন্টগুলোও আমরা কিনতে পারি না। তাই ইকুইপমেন্টগুলো দেওয়ার জন্য কেএসআরকে ধন্যবাদ।’
দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা যদি ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকবে।’
এ সময় হাইওয়ে পুলিশকে এমন একটি আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ এবং পুলিশের পাশের থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতেও পুলিশের পাশে থাকার কথা জানান কেএসআরএমের মহাব্যবস্থাপক কর্নেল (অব.) আশফাকুল ইসলাম।