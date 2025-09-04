হোম > সারা দেশ > ঢাকা

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা: সব আসামি খালাসের রায় বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামিকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগও। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ রায় দেন।

রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। লুৎফুজ্জামান বাবরের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এ ছাড়া অন্য আসামিদের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান।

গত ২১ আগস্ট শুনানি শেষে রায় ঘোষণার জন্য আজ ৪ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেন। সেদিন শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ বিচারিক আদালতের সাজার রায় বহাল রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রাষ্ট্রপক্ষের আপিল খারিজ ও হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার আবেদন জানান।

এর আগে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান (বর্তমানে আপিল বিভাগের বিচারপতি) ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ১ ডিসেম্বর সব আসামিকে খালাস দিয়ে রায় দেন। রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হলে রাষ্ট্রপক্ষ লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। পরে ১ জুন লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন আপিল বিভাগ।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটে, যাতে দলটির ২৪ নেতা–কর্মী নিহত হন। ওই ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দুটি মামলা হয়। ২০১৮ সালে বিচারিক আদালত দুটি মামলারই রায় দেন।

রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন এবং ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেন। রায়ের পর মামলার সব নথি পাঠানো হয় হাইকোর্টে।

অন্যদিকে কারাগারে থাকা দণ্ডিতরা পৃথক জেল আপিল ও নিয়মিত আপিল করেন। হাইকোর্টে নিষ্পত্তির পর এখন আপিল বিভাগে রায়ের জন্য অপেক্ষমান রাখা হলো।

সম্পর্কিত

মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টার ও মালিকের বাসায় হামলা-ভাঙচুর

গাজীপুরে মুদিখানা মার্কেটে আগুন, ৫ ইউনিটের সোয়া ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

যমুনায় ভাঙছে চর বাঘুটিয়া

কাপাসিয়ায় বিএনপির শোভাযাত্রায় হিটস্ট্রোকে এক কর্মীর মৃত্যু

পতিতাবৃত্তির অভিযোগে উত্তরায় আবাসিক হোটেল থেকে পাঁচ তরুণীসহ গ্রেপ্তার ১২

‘আগে নাগরিক সুবিধা দাও, পরে হোল্ডিং চার্জ নাও’

আখ চাষ করে চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে: অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

মানিকগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার দায়ে একজনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড

‘ব্যাড টাচ’: ডেমরায় কলেজশিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা