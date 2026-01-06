ওবায়দুল কাদের ও সাবেক ১৩ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা এক মামলায় সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ১৩ সাবেক সচিবসহ মোট ১৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম এই ১৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করলে আদালত নিষেধাজ্ঞা দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
ওবায়দুল কাদের ছাড়া যে ১৩ সাবেক সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন সেতু বিভাগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাবেক সচিব নজরুল ইসলাম, জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক সচিব কামাল উদ্দীন আহমদ, সাবেক বিদ্যুৎসচিব ড. আহমদ কায়কাউস, সাবেক ভূমিসচিব আবদুল জলিল, সাবেক পানিসম্পদসচিব ড. জাফর আহমেদ খান, সাবেক সিএএজি ও সোনালী ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সংসদবিষয়ক বিভাগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, সাবেক রেলপথসচিব মোফাজ্জেল হোসেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব কাজী শফিকুল আযম, সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব আখতার হোসেন ভূঁইয়া এবং জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম।
আবেদনে বলা হয়েছে, ওবায়দুল কাদের ও অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের নামে অধিগ্রহণ করা জমিতে বেআইনিভাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ ও দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেওয়ার অভিযোগে গত ১১ ডিসেম্বর মামলা করে দুদক। মামলাটির তদন্ত চলছে। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে মামলার তদন্ত কার্যক্রম দীর্ঘায়িত বা ব্যাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
ওবায়দুল কাদের ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পলাতক হন। জানা গেছে, তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন এবং অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন।