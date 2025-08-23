হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ব্যস্ত সড়কে সভা-সমাবেশ-মিছিল না করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ডিএমপি কমিশনারের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ শনিবার রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করে ডিএমপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিসহ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনভোগান্তি এড়াতে ব্যস্ত সড়ক পরিহারের অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। বিকল্প স্থান হিসেবে যেখানে জনভোগান্তি থাকবে না, সেখানে সভা-সমাবেশ ও মিটিং-মিছিলের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আজ শনিবার রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ডিএমপি কমিশনার এ অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডিএমপির প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডিএমপির সর্বোচ্চ সংখ্যক ফোর্স মোতায়েন থাকবে বলেও জানান।

আজ শনিবার রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করে ডিএমপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জনদুর্ভোগ এড়াতে যান চলাচলের স্থানে সভা-সমাবেশ না করে সুবিধাজনক বিকল্প স্থানে কর্মসূচি আয়োজনের অনুরোধ করছি। রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে গর্ভবতী নারী, মুমূর্ষু রোগী হাসপাতালে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারে না। একজন পরীক্ষার্থী সময়মতো পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে না। তাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ অত্যন্ত জরুরি।’

তিনি আরও বলেন, সভা-সমাবেশ করার জন্য কিছু স্থান প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরের জনদুর্ভোগ এড়াতে বিভিন্ন সমাবেশ করার জন্য প্রস্তাবিত ৯১টি স্থান বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মধ্যে মতিঝিল বিভাগে ১৫টি, তেজগাঁও বিভাগে ১২, লালবাগ বিভাগে ১৭, ওয়ারী বিভাগে ১৪, গুলশান বিভাগে ৮, মিরপুর বিভাগে ১১, উত্তরা বিভাগে ১০টি এবং রমনা বিভাগে ৪টি।

আজ শনিবার রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ৩২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করে ডিএমপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সভার আলোচনায় অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নগরীর প্রধান সমস্যা যানজট, মাদক বিস্তার, কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত নিয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এসব সমস্যা সমাধানে পুলিশকে সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ ছাড়া ঢাকা মহানগরের প্রত্যেকটি নাগরিক যেন নিরাপদে, শান্তিতে বসবাস করতে পারেন—এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। নির্বাচনকে সামনে রেখে যেকোনো ধরনের নাশকতার বিষয়ে পুলিশকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্র্যাফিক) মো. সরওয়ার বলেন, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

