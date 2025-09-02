হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের মসজিদে আগুন, ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মৌচাক মার্কেট-সংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের মসজিদে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আগুন লেগেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট সেখানে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার জানান, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের পাশের একটি মসজিদে সন্ধ্যা ৭টা ১২ মিনিটে আগুন লাগার খবর আসে। এরপর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট পাঠানো হয়। তবে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিভে যায়। ইউনিট দুটি পরে ফিরে আসে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মসজিদসংশ্লিষ্টরা জানাননি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

