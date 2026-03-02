হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রমজানে মেলা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

শরীফ নাসরুল্লাহ, ঢাকা

প্রিয় লেখকের বই হাতে কয়েক তরুণী। গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বইমেলা প্রাঙ্গণে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কথাপ্রকাশের সামনে একজন বই দেখছিলেন। বিক্রয় কর্মীকে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘ঈদের পরে কয়দিন মেলা চলবে?’ এমন প্রশ্নে একটু অবাক হলেন স্টলের কর্মীরা। কারণ, মেলা শেষ হয়ে যাবে ঈদের আগেই, ১৫ মার্চ।

কথা বলে জানা গেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী আনোয়ারুল ইসলাম জানতেন না, মেলা এবার ১৮ দিনেই শেষ! আনোয়ারুল মনে করেন, রমজানে বইমেলার আয়োজন পাঠক হিসেবে তাঁর কাছে ঠিক জুতসই নয়। কারণ, মেলায় যে সময়টা তিনি দিতে চান, তা পাওয়া যায় না। আনোয়ারুল বললেন, মেলায় এসে ঘুরে ঘুরে বই দেখায় ৩-৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া দরকার। কিন্তু রমজানে রোজা রেখে সেই সময়টা পাওয়া যায় না। আর শরীরে অত শক্তিও থাকে না। মেলা রমজানের আগে কিংবা ঈদের পরে হলে ভালো হতো।

এবার বইমেলার সময়সূচি ঠিক করা ছিল সবার জন্যই জটিল কাজ। বরাবর মেলা হয়ে আসছে ভাষাশহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর মাস ফেব্রুয়ারি ধরে। তবে এবার মেলা পেছানোর কারণ ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন। পঞ্জিকার হিসাবে আগেও রমজানে বইমেলা হয়েছে। মেলায় ইফতার করার অভিজ্ঞতা বইপ্রেমীদের কম নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত বইমেলায় দর্শনার্থীর সংখ্যা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। শুরুতে দুটি ছুটির দিনের ভিড় হতাশ করেছে। শুধু রমজানের কারণে এই অবস্থা, তা যুক্তিতে মেলে না।

কথাপ্রকাশের ব্যবস্থাপক মো. ইউনুসের সঙ্গে মেলার আবহ নিয়ে কথা হলো। তিনি বললেন, ‘অনলাইনসহ নানাভাবে এখন ঘরে বসেই বই কেনা যায়। এবার তারিখ নিয়েও বিভ্রান্তি ছিল। এসব মিলিয়ে রমজানে কষ্ট করে খুব কম লোকই বইমেলায় আসছেন। শতকরা ১০ ভাগ পাঠকও মেলায় এ পর্যন্ত আসেননি।’

একদল প্রকাশক ঈদের কারণে বইমেলা জমবে না বলে দাবি করেছিলেন, ঈদের পর মেলা করতে। কিন্তু শেষমেশ রমজানেই অনুষ্ঠিত হলো মেলা। কর্তৃপক্ষের বড় যুক্তি, আবহাওয়া ছিল না পেছানোর পক্ষে। ঈদের পরে মেলা নিয়ে গেলে ফেব্রুয়ারির আবহও থাকে না। অনেক বইপ্রেমী, লেখক-পাঠক মনে করেন, ফেব্রুয়ারি ছাড়া একুশের মেলা ঠিক জমে না। নাসরিন আহমেদ একটি কলেজে শিক্ষকতা করেন। তিনি কিনেছেন ‘সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বক্তৃতাসমগ্র’। বললেন, ‘রমজানে হলেও সমস্যা নাই। রোজায় আমাদের অন্য কাজ তো থেমে থাকে না। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে মেলা না হলে ঠিক তৃপ্তি পাই না।’ প্রবাসী হওয়া প্রাবন্ধিক, গবেষক আহমাদ মাযহার ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন স্টল। তিনি বললেন, ‘যাঁরা প্রকাশক, তাঁরা শুধু দেখছেন, বই বিক্রি হলো কি না। কিন্তু বইমেলার উদ্দেশ্য শুধু বিক্রি নয়, বাংলা একাডেমির বইমেলার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি জনজীবনের যেসব সাংস্কৃতিকতা, তার একটা উদ্‌যাপন।’

রমজানে বইমেলা প্রসঙ্গে মাযহার বললেন, ‘রমজানে মেলা হতে পারে না, এটা একটা বাজে অজুহাত। কারণ, আমি ৪০ বছর ধরে মেলায় আসছি। যত দূর মনে পড়ে, অন্তত দুবার বা তিনবার রোজার মধ্যে বইমেলা হয়েছে। তখন দেখেছি, মেলায় যথেষ্ট মানুষ এসেছে। এটা নির্ভর করে, যারা মেলায় অংশ নেবে তাদের মানসিকতার ওপর।’

নতুন বইয়ের খোঁজ

বাংলা একাডেমির তথ্য অনুযায়ী, গতকাল নতুন বই জমা পড়েছে ৪০টি। বাংলা সাহিত্যের বহুমাত্রিক লেখক বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পরে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির সাহিত্যপত্র উত্তরাধিকার-এর একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা ‘বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা’ হিসেবে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম, সহসম্পাদক রফিক আজাদ ও রশীদ হায়দার। প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই সংকলন বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও কর্মের অনন্য দলিল। প্রথম প্রকাশের প্রায় ৫০ বছর পরে ঐতিহ্য প্রকাশনী এটি বই আকারে পুনঃপ্রকাশ করেছে।

ড. এস এম আবু জাকেরের ‘দুর্বৃত্তায়নের অর্থনীতি’ বইটি বেরিয়েছে ঐতিহ্য থেকে। অর্থনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন কীভাবে হয়, তার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে এই বইয়ে। ইত্তেফাকে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ‘জার্নাল’ শিরোনামের কলাম লেখা শুরু করেছিলেন তখনকার তরুণ লেখক হুমায়ুন আজাদ। পাঠকপ্রিয়তা পাওয়া কলামটির অনিয়মিতভাবে ৩৩টি কিস্তি ছাপা হয়। কলামগুলো ‘জার্নাল’ শিরোনামেই বই আকারে নিয়ে এসেছে আগামী প্রকাশনী।

অন্যান্য আয়োজন

বিকেলে বইমেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় ‘সার্ধশত জন্মবর্ষ: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ শীর্ষক আলোচনা। সেখানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হামীম কামরুল হক। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যের এক কীর্তিস্তম্ভের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারীজীবনের মুক্তি ও বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ সাধন। পাঠকের চাহিদা পূরণ করে তিনি একের পর এক উপন্যাস লিখে গেছেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে পারভেজ হোসেন বলেন, শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠের ব্যাপকতা আছে বলেই তিনি এত বড় ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে জীবনের মহত্ত্ব যেমন আছে, তেমনি আছে অন্তর্বেদনা, নরনারীর পারস্পরিক অনুভূতির টানাপোড়েন ও সমাজের নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ।

আয়োজনের সভাপতি সফিকুন্নবী সামাদী বলেন, পরবর্তী অনেক বিখ্যাত লেখক-সাহিত্যিকই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণী।

লেখক বলছি অনুষ্ঠানে নিজেদের বই নিয়ে আলোচনা করেন ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও এজাজ ইউসুফী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন শাহনাজ পারভীন লিপি, শামীমা চৌধুরী, রোকসানা আক্তার ও ঝর্ণা আলমগীর। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শিমু দে, অণিমা রায়, ফাহিম হোসেন চৌধুরী, পাপড়ি বড়ুয়া, ফারাহ হাসান মৌটুসী ও খোকন চন্দ্র দাস। আজ মঙ্গলবার মেলা শুরু হবে বেলা ২টায়, চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। বইমেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে ‘জন্মশতবর্ষ: তাজউদ্দীন আহমদ’।

সম্পর্কিত

মধ্যরাতে ঢাকা পলিটেকনিকে ছাত্রদল-শিবির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ

শাহজালাল বিমানবন্দরে উদ্বেগ-হতাশায় অপেক্ষা যাত্রীদের

বিমানবন্দরে এসে জানলেন ভিসা-টিকিট সবই জাল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন যাত্রী

মোহাম্মদপুরে গ্যারেজে প্রাইভেট কারের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

‘তার আচরণ ভালো লাগেনি’—আদালতকে আসামি শাহিন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

রাজধানীর সায়েদাবাদে মাদক কারবারিদের গুলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আহত

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু

রাজধানীর কদমতলীতে ট্রাকচাপায় কিশোর নিহত

‘বনি ইসরায়েল উত্থান-পতন’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা