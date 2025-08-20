হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না: আবুল কালাম

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ দুপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বলেছেন, বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। যাঁদের কর্মকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যাবে, তাঁদের তালিকা করা হবে। দলকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যাবে না। দলকে বড় করলে নিজেও বড় হতে পারবেন। আজ বুধবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আবুল কালাম আজাদ এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দলকে শক্তিশালী করতে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাসে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব ওয়াজেদ মৃধার সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সালাউদ্দিন আরিফ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসীন প্রমুখ।

এর আগে প্রধান অতিথি আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাছের চারা রোপণ ও পৌর সদরে একাধিক ডাস্টবিন স্থাপন করেন।

