ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে আজ দুই ঘণ্টা থামবে না মেট্রোরেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটিতে আজ বৃহস্পতিবার দুই ঘণ্টা মেট্রোরেল থামবে না বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, অনিবার্য কারণে আজ বেলা ১টা ৩০ মিনিট থেকে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই বিরতি থাকবে।
ডিএমটিসিএল বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটিতে এ সময়ের মধ্যে ট্রেন থামবে না। তবে অন্য সব স্টেশনে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। সাময়িকভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এতে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে ডিএমটিসিএল। নির্ধারিত সময় শেষে স্টেশনটিতে ট্রেনের যাত্রাবিরতি পুনরায় চালু হবে বলে জানানো হয়েছে।