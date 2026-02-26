হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে আজ দুই ঘণ্টা থামবে না মেট্রোরেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটিতে আজ বৃহস্পতিবার দুই ঘণ্টা মেট্রোরেল থামবে না বলে জানিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, অনিবার্য কারণে আজ বেলা ১টা ৩০ মিনিট থেকে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই বিরতি থাকবে।

ডিএমটিসিএল বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনটিতে এ সময়ের মধ্যে ট্রেন থামবে না। তবে অন্য সব স্টেশনে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। সাময়িকভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এতে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে ডিএমটিসিএল। নির্ধারিত সময় শেষে স্টেশনটিতে ট্রেনের যাত্রাবিরতি পুনরায় চালু হবে বলে জানানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

মিরপুরে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, দুই থানার দ্বন্দ্বে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা

শাহজালালে প্রায় ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ দুই যাত্রী আটক

হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী হত্যা: দায় স্বীকার করে সিয়ামের জবানবন্দি

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

রাজধানীর শান্তিনগরের বাসা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ, অবস্থা গুরুতর

ব্যাটারির রিকশায় বিশৃঙ্খল সড়ক

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

ফোনে ডেকে নিয়ে স্কুলছাত্রী বিন্তিকে হত্যা করা হয়: পুলিশ

ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি সরওয়ার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা