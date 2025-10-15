হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মিরপুরের রাসায়নিক গুদামকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তিনবার: ফায়ার সার্ভিস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঘটনাস্থলে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সার্ভিসের অপারেশন মেইনটেন্যান্স লে. কর্নেল তাজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎ফায়ার সার্ভিসের অবৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আলম ট্রেডার্স নামের মিরপুরের রূপনগরের রাসায়নিক গুদামটিও ছিল। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি তিনবার ওই গুদামে নোটিশও দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল তাজুল ইসলাম।

‎আজ বুধবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঘটনাস্থলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান তিনি। ‎

‎তাজুল ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি তিনবার ওই গুদামে নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। এখন ওই গুদামটি অভিযান চালানোর পর্যায়ে ছিল। ‎

‎রাসায়নিকের তেজস্ক্রিয়তার কারণে গুদামে এখনো সার্চ অপারেশন চালানো যায়নি বলেও জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা। তিনি বলেছেন, আরও ৩৬ থেকে ৭২ ঘণ্টা লাগতে পারে। এখন রাসায়নিক দ্রব্যগুলো পানি ছিটিয়ে অপসারণ করা হচ্ছে। ‎

‎তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা গতকাল বেলা ১১টা ৪০ মিনিট থেকে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছি। এ পর্যন্ত অগ্রগতি হচ্ছে, গতকাল গার্মেন্টস অংশের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পাশে যে কেমিক্যালের গোডাউন, যেটা আলম ট্রেডার্স নামে পরিচিত, সেই গোডাউনের আগুন আমরা আজ দুপুর ২টা ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করেছি।’

‎তাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘তবে এখানে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, যেহেতু এটা একটা কেমিক্যাল গোডাউন এবং এখানে প্রায় ছয়-সাত ধরনের বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে। যেটার মাত্রা এখনো আমরা যাচাই-বাছাই করতে পারি নাই। তবে পুরা গোডাউন ভরা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। এটা আমরা ধাপে ধাপে প্রোগ্রেসিভ ওয়েতে ড্রেন আউট করছি। পানি দিয়ে ফায়ারফ্লোর ফ্লাড করে এটাকে ড্রেন আউট করা হচ্ছে।’

‎কাজটি সময়সাপেক্ষ জানিয়ে ‎তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা সিস্টেমেটিক কাজ করছি। আপনারা জেনে থাকবেন, টঙ্গিতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এখানে আর যাতে সেই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে। এ জন্য আমরা টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করছি। ড্রোন দিয়ে দেখছি এবং আমরা বোঝার চেষ্টা করছি।’

‎আলম ট্রেডার্সের ভবনটা ড্যামেজ হয়েছে জানিয়ে ‎তাজুল ইসলাম বলেন, ‘গুদাম অনেকাংশে ড্যামেজ হয়েছে। যেহেতু এটায় লম্বা সময় ধরে একটা তাপমাত্রা ক্রিয়েট হয়েছে, সেই তাপমাত্রার কারণে এই ভবনের পিলারগুলো অনেকাংশই ড্যামেজ। সুতরাং এটার জন্য যাঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি রয়েছেন—রাজউক, ভবন বিশারদ, তাঁরা বলতে পারবেন যে এটা কতটুকু ড্যামেজ হয়েছে। তবে আপাততদৃষ্টিতে এটা অনেকাংশে ড্যামেজ। এখানে যেকোনো সার্চ অপারেশন করাটা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিটা এড়ানোর জন্য আমরা প্রটেকশন নিয়ে ধাপে ধাপে কাজ করছি।’

‎ভেতরের অবস্থার বিষয়ে ‎তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আলম ট্রেডার্সের মূল ফটক কিন্তু বন্ধ পেয়েছি, তালা মারা ছিল। এটা আমাদের হাইড্রোলিক স্প্রেডার ও কাটার দিয়ে কেটে খুলতে হয়েছে। সুতরাং ধারণা করা হচ্ছে যে, এখানে হয়তো মানুষ ছিল না। তবে তারপরেও সার্চ অপারেশন না চালানো পর্যন্ত আমরা বলতে পারব না যে এখানে কতটা মানুষ ছিল অথবা ছিল না। এটা আমাদের ওই অপারেশনের পরেই আমরা নিশ্চিত হতে পারব।’

