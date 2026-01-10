স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোসাব্বির হত্যায় শুটার জিনাতসহ গ্রেপ্তার ৩

ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব আজিজুর রহমান মোসাব্বির হত্যার ঘটনায় শুটার জিনাত এবং হত্যার পরিকল্পনাকারী বিল্লালসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। আটক অপর একজন তাঁদের সহযোগী বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শনিবার সকালে ডিবির একজন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিবি কর্মকর্তা জানান, হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেওয়া শুটার জিনাত এবং পুরো ঘটনার পরিকল্পনাকারী বিল্লালকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের সহযোগী হিসেবে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদেরকে মানিকগঞ্জ ও গাজীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মামলার তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে বলে জানিয়েছে ডিবি।
এ বিষয়ে ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ডিবি) নাসিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের একাধিক টিম ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে রয়েছে। তারা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে সন্দেহভাজনেরা আছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করছে ডিবি। এখনো একাধিক টিম ঢাকার বাইরে অভিযানে রয়েছে।’
এ বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম বলেন, এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় ৬০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিভিন্ন সময় ডাকা হয়েছে। যাদের কাছে তথ্য পাওয়া যাবে এবং যাদেরকে সন্দেহ হবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
গত বুধবার রাত ৮টার কিছু পর তেজতুরী বাজার এলাকার স্টার কাবাবের পাশের গলিতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন আজিজুর রহমান মোসাব্বির। একই ঘটনায় কারওয়ান বাজার ভ্যানচালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান মাসুদ গুলিবিদ্ধ হন। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।