নরসিংদীতে গায়ে পানির ছিটা দেওয়ায় বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীতে মোজাম্মেল (২০) নামের এক দোকান কর্মচারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাতের খাবার খাওয়ার সময় গায়ে পানির ছিটা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মোজাম্মেলকে তাঁর দুই বন্ধু হত্যা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নরসিংদী শহরতলির হাজীপুর এলাকার ফারুক মোল্লার মোড়ে মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
মোজাম্মেল রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্দি ইউনিয়নের বল্লবপুর গ্রামের চাঁন মিয়ার ছেলে। শহরের হাজীপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন এবং সিঅ্যান্ডবি রোডে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাজীপুরের ফারুক মোল্লার মোড়ে মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে মোজ্জাম্মেল দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় কাউছার ও রাকিব নামের তাঁর দুই বন্ধু দোকান কর্মচারী দা দিয়ে ঘাড়ে কোপ দিয়ে পালিয়ে যান। উপস্থিত লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমদাদুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, মোজাম্মেল তাঁর দুই বন্ধু—কাউছার ও রাকিব মিলে শহরের একটি মার্কেটের পাশাপাশি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। হাজীপুরে তাঁরা একসঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতের খাবার খাওয়ার পর একে অপরের গায়ে পানি ছিটানোকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়।
এমদাদুল হক বলেন, এ নিয়ে সকালে দুই বন্ধু মোজাম্মেলকে কুপিয়ে পালিয়ে যান বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।