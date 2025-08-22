মানিকগঞ্জে পিকআপ-ভ্যান সংঘর্ষে নিহত ১

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় পিকআপ-ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোতালেব (৪৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফলসাটিয়া বড় ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোতালেব শিবালয় উপজেলার উথলী ইউনিয়নের শশীনারা গ্রামের বাসিন্দা।
বরঙ্গাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সংঘর্ষের পর মোতালেব ছিটকে পাশের খালে পড়ে যান। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ওসি আরও জানান, দুর্ঘটনার পরপরই পিকআপচালক পালিয়ে গেলেও গাড়িটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।